Sous la Roma Les jardins du Palais des Papes vous invitent à célébrer le printemps ! Jardins du Palais des Papes Avignon

Sous la Roma Les jardins du Palais des Papes vous invitent à célébrer le printemps !

2026-06-06

2026-06-06

2026-06-06

Durant toute une journée, (re)découvrez les magnifiques jardins pontificaux et profitez de leur abondante végétation dans une ambiance festive et sensorielle.

English : Sous la Roma

The gardens at the Palace of the Popes invite you to celebrate spring!

For an entire special day, rediscover the magnificent pontifical gardens and see the beautiful plants in festive atmosphere that delights all five senses.

