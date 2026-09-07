Sous la truelle des archéologues, Parc et Site archéologique de la Plate-Forme romaine, Fréjus

Informations pratiques

Sous la truelle des archéologues 19 et 20 septembre Parc et Site archéologique de la Plate-Forme romaine Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Cette exposition photographique « Sous la truelle des archéologues », présentée dans le parc de la Plate-Forme romaine, constitue un retour en images d’une décennie de recherches et de découvertes réalisées par la direction de l’Archéologie et du Patrimoine de la Ville : depuis les fouilles préventives de l’ancien stade Pourcin en 2016, le suivi de travaux le long de l’enceinte romaine (2020), jusqu’aux fouilles et suivi de chantier de restauration de la Plate-Forme romaine (2023-2026). Ces recherches, indispensables, ont permis d’approfondir la connaissance de certains secteurs de ce site archéologique majeur et d’orienter le projet de mise en valeur.

Une exposition réalisée par la direction de l’Archéologie et du Patrimoine de la ville de Fréjus.

Parc et Site archéologique de la Plate-Forme romaine 355 avenue du 15e Corps d’Armée 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 53 82 45 http://www.ville-frejus.fr Le site de la Plate-Forme romaine est un des vestiges les plus exceptionnels – et pourtant méconnu – de la colonie romaine de Forum Iulii. Etudié par les historiens et les archéologues durant plusieurs campagnes au XIXe et XXe siècles, classé au titre des Monuments historique dès 1886, il est cependant resté inaccessible au public durant plus d’un siècle. Devenu propriété de la ville de Fréjus en 2010, sa restauration et sa mise en valeur a mis en œuvre de 2023 à 2026. Le projet a consisté à mieux connaître, restaurer, protéger et rendre compréhensibles les vestiges de ce vaste édifice antique. Il s’agit en effet de la plus importante demeure de Forum Iulii, sans doute celle d’un édile et de sa famille, développée sur une surface de 6200 m² et comptant pas moins d’une centaine de pièces autour d’une large cour à péristyle, de bains privés, de sols décorés et d’une vaste citerne.

Cette exposition photographique « Sous la truelle des archéologues », présentée dans le parc de la Plate-Forme romaine, constitue un retour en images d’une décennie de recherches et de découvertes par …

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