Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie, Espace culturel Laaps'Art Montardon mardi 6 janvier 2026.
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-06
2026-01-06
16h/18h sortie d’école. Après la découverte d’une œuvre de Robert Delauney dans le musée numérique, les enfants réalisent leur propre Tour Eiffel en collage et en couleurs. .
+33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
