SOUS LE SAPIN … LES EMMERDES LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

SOUS LE SAPIN … LES EMMERDES

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 18:00:00

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-17 2026-12-18 2026-12-19 2026-12-20 2026-12-21 2026-12-22 2026-12-23 2026-12-24 2026-12-26 2026-12-27

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante.

En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine. Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille. Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents. Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient. Sans gêne et sans complexes, elle va avoir l’effet d’une tornade dans la vie de cette famille bien rangée. Le cadeau va vite devenir embarrassant… Bref, Joyeux Noël.

Coups bas, rebondissements et dinde aux marrons sont au programme de cette comédie déjantée recommandée par le Père Noël. 16 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How a quiet New Year’s Eve celebration for a middle-class family is about to be disrupted by the arrival of an unexpected—and troublesome—guest…

L’événement SOUS LE SAPIN … LES EMMERDES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE