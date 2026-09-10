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SOUS LE SAPIN … LES EMMERDES LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

jeudi 17 décembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE
Adresse
156 Bis, Avenue de Lavaur
Ville
31500 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
16 16 16 Tarif enfant

Toulouse

SOUS LE SAPIN … LES EMMERDES

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 18:00:00
fin : 2026-12-20

Date(s) :
2026-12-17 2026-12-18 2026-12-19 2026-12-20 2026-12-21 2026-12-22 2026-12-23 2026-12-24 2026-12-26 2026-12-27

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante.
En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine. Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille. Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents. Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient. Sans gêne et sans complexes, elle va avoir l’effet d’une tornade dans la vie de cette famille bien rangée. Le cadeau va vite devenir embarrassant… Bref, Joyeux Noël.

Coups bas, rebondissements et dinde aux marrons sont au programme de cette comédie déjantée recommandée par le Père Noël. 16  .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

How a quiet New Year’s Eve celebration for a middle-class family is about to be disrupted by the arrival of an unexpected—and troublesome—guest…

L’événement SOUS LE SAPIN … LES EMMERDES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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