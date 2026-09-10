Sous les jupes des fleurs avec Fanny Pageaud, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Sous les jupes des fleurs avec Fanny Pageaud Samedi 12 décembre, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:30:00+01:00

Samedi 12 décembre à 15h

Accompagnés de l’autrice et illustratrice Fanny Pageaud, créez des cartes sur lesquelles des rabats permettront de voir ce que cachent un pétale, un sépale, une feuille… On pourra y cacher une déclaration, un mot doux, une petite créature, un souvenir, une pensée sauvage…

Fanny Pageaud vous transmettra des techniques simples de mises en volume papier aux crayons de couleurs sur papiers colorés.

En écho à son livre Voir et savoir qui nous plonge dans la beauté du monde végétal (Éditions Les Grandes Personnes, 2025).

Ce livre documentaire initie petits et grands aux bases de la botanique. Le principe est simple et ingénieux : d’abord, on observe l’image, le « voir », puis on accède au « savoir », en dépliant deux grands flaps de part et d’autre de la double page.

Médiathèque José Cabanis – Salle d’exposition (niveau –1)

Durée : 1h30 – À partir de 8 ans, avec un accompagnant pour les 8-10 ans

Accessible aux personnes déficientes visuelles.

Sur inscription par mail à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « action.culturelle@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:action.culturelle@mairie-toulouse.fr »}]

On pourra y cacher une déclaration, un mot doux, une petite créature, un souvenir, une pensée sauvage… EXplorations