Sous les jupes des fleurs, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Sous les jupes des fleurs Mercredi 18 novembre, 15h00 Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T15:00:00+01:00 – 2026-11-18T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-18T15:00:00+01:00 – 2026-11-18T16:30:00+01:00

Mercredi 18 novembre 15h

Sous les jupes des fleurs avec l’autrice-illustratrice Fanny Pageaud

Inspirés des cartes postales folkloriques brodées sur lesquelles on peut soulever les jupes des danseuses de flamenco pour tenter de voir ce qui est censé y être caché, nous allons créer des cartes sur lesquelles des rabats permettront de voir ce que cachent un pétale, un sépale, une feuille… On pourra y cacher une déclaration, un mot doux, une petite créature, un souvenir, une pensée sauvage…

Médiathèque Danièle Damin

Durée : 1h30 – À partir de 10 ans

Sur inscription au 05 34 24 50 42 ou par mail à mediatheque.daniele-damin@mairie-toulouse.fr

Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.daniele-damin@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 24 50 42 »}] [{« link »: « mailto:mediatheque.daniele-damin@mairie-toulouse.fr »}]

avec l’autrice-illustratrice Fanny Pageaud