Sous les paupières Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 20:00 –

Gratuit : non TARIF 2 de 10€ à 21€ à partir de 14 ans

Entre théâtre, stand-up et chanson, Lou Chauvain gratte là où ça fait mal avec humour et malice. Seule-en-scène, portée par les chansons sensibles de Pascal Sangla, Lou Chauvain remonte le fil de son enfance marquée par les non-dits, les humiliations et les secrets de famille. À la croisée du stand-up, du théâtre et de la musique, elle explore avec finesse la construction de soi. Un solo à fleur de peau où l’humour et la poésie deviennent des forces pour réconcilier mémoire et présent.

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr



Afficher la carte du lieu Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais et trouvez le meilleur itinéraire

