Sous les paupières Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais
mercredi 4 novembre 2026 · Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais · Bouguenais
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 20:00 –
Gratuit : non TARIF 2 de 10€ à 21€ à partir de 14 ans
Entre théâtre, stand-up et chanson, Lou Chauvain gratte là où ça fait mal avec humour et malice. Seule-en-scène, portée par les chansons sensibles de Pascal Sangla, Lou Chauvain remonte le fil de son enfance marquée par les non-dits, les humiliations et les secrets de famille. À la croisée du stand-up, du théâtre et de la musique, elle explore avec finesse la construction de soi. Un solo à fleur de peau où l’humour et la poésie deviennent des forces pour réconcilier mémoire et présent.
Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340
02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr
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