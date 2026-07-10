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Sous les paupières Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

mercredi 4 novembre 2026 · Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais · Bouguenais

Sous les paupières Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais
Adresse
Rue Ginsheim Gustavsburg
Ville
44340 Bouguenais
Département
Loire-Atlantique
Tarif
TARIF 2 de 10€ à 21€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 20:00 –
Gratuit : non TARIF 2 de 10€ à 21€ à partir de 14 ans 

Entre théâtre, stand-up et chanson, Lou Chauvain gratte là où ça fait mal avec humour et malice. Seule-en-scène, portée par les chansons sensibles de Pascal Sangla, Lou Chauvain remonte le fil de son enfance marquée par les non-dits, les humiliations et les secrets de famille. À la croisée du stand-up, du théâtre et de la musique, elle explore avec finesse la construction de soi. Un solo à fleur de peau où l’humour et la poésie deviennent des forces pour réconcilier mémoire et présent.

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340
02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr


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