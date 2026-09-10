SOUS LES PAUPIÈRES THÉÂTRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

SOUS LES PAUPIÈRES

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-30 19:00:00

fin : 2027-03-30 20:10:00

Date(s) :

2027-03-30

L’émotion à vif du journal intime, l’humour acéré du stand-up, la vitalité d’une comédie musicale…

Mêlant avec brio et délicatesse les registres, la comédienne et parolière effeuille et fouille les épreuves de l’existence, des affres de l’école au fracas des secrets de famille. Au fil d’une vie épargnée par les drames, elle est toujours au bord de vivre, au bord de mourir, au bord de jouir. Jusqu’au jour du réveil, où il faut vivre. À travers son parcours joyeux et combatif, la performeuse nous embarque dans un solo ébouriffant ! 9 .

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

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English :

The raw emotion of a diary, the biting humor of stand-up comedy, the energy of a musical?

L’événement SOUS LES PAUPIÈRES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE