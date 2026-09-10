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Sous les racines :, Jardin des plantes, Lille

dimanche 11 octobre 2026 · Jardin des plantes · Lille

Sous les racines :, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Sous les racines : Dimanche 11 octobre, 10h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:00:00+02:00

Laissez-vous guider par Camille, herbaliste, pour un voyage au cœur des savoirs des plantes médicinales. Une conférence accessible à tous pour découvrir l’histoire de l’herboristerie, ses usages traditionnels et sa place dans notre quotidien aujourd’hui !

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France
Conférence d’herboristerie

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