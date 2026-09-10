AGENDA · Lille
Sous les racines :, Jardin des plantes, Lille
dimanche 11 octobre 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Sous les racines : Dimanche 11 octobre, 10h00 Jardin des plantes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:00:00+02:00
Laissez-vous guider par Camille, herbaliste, pour un voyage au cœur des savoirs des plantes médicinales. Une conférence accessible à tous pour découvrir l’histoire de l’herboristerie, ses usages traditionnels et sa place dans notre quotidien aujourd’hui !
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France
Conférence d’herboristerie
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