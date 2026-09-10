Sous les racines :, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Sous les racines : Dimanche 11 octobre, 10h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:00:00+02:00

Laissez-vous guider par Camille, herbaliste, pour un voyage au cœur des savoirs des plantes médicinales. Une conférence accessible à tous pour découvrir l’histoire de l’herboristerie, ses usages traditionnels et sa place dans notre quotidien aujourd’hui !

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Conférence d’herboristerie