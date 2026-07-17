Sous les toits des cathédrales. Charpentes et combles sous le regard de huit photographes, Abbaye de Cluny, Cluny

Informations pratiques

Sous les toits des cathédrales. Charpentes et combles sous le regard de huit photographes 10 décembre 2026 – 28 mars 2027 Abbaye de Cluny Saône-et-Loire

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T09:30:00+01:00 – 2026-12-10T17:00:00+01:00

Fin : 2027-03-28T09:30:00+02:00 – 2027-03-28T17:00:00+02:00

En 2022, le ministère de la Culture a confié au Centre des monuments nationaux (CMN) la réalisation d’une couverture photographique des combles des cathédrales appartenant à l’État afin de garder mémoire de ces volumes avant le probable recoupement d’un certain nombre d’entre eux, pour prévenir les risques d’incendie.

Huit photographes furent sélectionnés par le CMN et la Médiathèque du patrimoine et de la photographie afin de réaliser cette importante campagne photographique.

Cette exposition vous propose une sélection de 32 photographies issue de cette commande, permettant de découvrir des lieux secrets, fascinants et à la beauté surprenante.

Abbaye de Cluny Place du 11 août 1944 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 59 15 93 https://www.cluny-abbaye.fr Le domaine de Cluny est occupé dès le Xe siècle par un monastère de dimensions modestes fondé par l’abbé Bernon en 910, à l’instigation du duc d’Aquitaine et comte d’Auvergne Guillaume Ier dit le Pieux qui lui donne des terres. Douze moines s’installent à Cluny. Au fil des décennies, l’abbaye connaît tour à tour plusieurs chantiers, connus sous le nom de Cluny I, II et III. La construction de la première abbatiale, dite aussi Cluny I, est terminée en 927. Cluny II, destinée à remplacer un premier édifice devenu trop petit, est consacrée en 981. Le troisième grand chantier, dit Cluny III, ou Maior ecclesia, est construit entre 1088 et 1130. Cluny devient la plus grande église au monde jusqu’au XVIe siècle avant d’être détrônée par Saint-Pierre de Rome, bâtie sur un plan à la fois centré et basilical. Mille moines vivent dans l’abbaye, sous la règle de Saint-Benoit, établie au VIe siècle. À la fin du XIe siècle, l’abbaye de Cluny est à la tête de plus d’un millier de possessions à travers l’Europe. Dix mille moines sont ralliés à l’ordre clunisien.

Au XIIIe siècle, des constructions gothiques s’élèvent comme les palais du pape Gélase de Jean de Bourbon ou de Jacques II d’Amboise. Après une nouvelle période trouble, l’abbatiat de Jean de Bourbon (1456-1485), évêque du Puy-en-Velay, correspond aux derniers grands moments de l’histoire de l’abbaye de Cluny. Vers 1750, on reconstruit les bâtiments conventuels et on dote ainsi l’abbaye d’un vaste complexe de style classique.

Le 25 octobre 1791, une dernière messe est célébrée dans l’église abbatiale en présence de douze moines. Les pillages détruisent l’abbaye, en 1798, les bâtiments sont saisis comme biens nationaux et mis en vente. L’abbaye est alors divisée en quatre lots bradés pour la somme de 60 000 francs à des marchands du mâconnais. L’immense église est achetée par des marchands de matériaux qui l’utilisent comme carrière de pierre et démantèlent peu à peu ce chef-d’œuvre de l’art roman. Cluny plonge dans l’oubli. L’abbaye est classée au titre des monuments historiques en 1862.

En 1928 un spécialiste américain de l’architecture médiévale, Kenneth John Conant (1894-1984), s’intéresse à l’architecture de Cluny. Il va consacrer 40 ans de sa vie aux fouilles en identifiant les trois grandes phases de travaux de l’abbaye. Aujourd’hui, les vestiges qui nous sont parvenus comme le grand transept ou encore le petit transept donnent une idée de l’immensité de l’édifice. De nombreux autres éléments sont parvenus jusqu’à nous : le mur d’enceinte et ses tours, les bâtiments conventuels du XVIIIe siècle, le Farinier, bâtiment du XIIIe siècle qui abrite aujourd’hui les chapiteaux du rond-point du chœur de la Maior ecclesia. Le clocher de l’eau Bénite est le seul clocher subsistant de la Maior ecclesia, qui en comptait quatre. En voiture :

De Beaune ou Lyon : A 6, sortie Mâcon sud, N 79 direction Paray-le-Monial jusqu’à D 980 direction Cluny.

De Moulins : N79 direction Mâcon jusqu’à D980 direction Cluny.

L’abbaye et le musée d’art et d’archéologie de Cluny sont situés au cœur du village de Cluny.

De nombreux parkings sont disponibles. Le parking voiture payant « Prado » est à l’entrée de la ville.

En bus :

Pour connaître les horaires des différentes lignes, rendez-vous sur le site de la région Bourgogne Franche Comté.

LR 701 – Chalon-sur-Saône < > Cluny < > Mâcon (avec correspondances TGV).

LR 709 – Digoin < > Paray-le-Monial < > Charolles < > Cluny.

TAD 751 – (sur réservation) Montceau-les-Mines < > Cluny.

À vélo

Arrivée par la Voie Verte puis suivre la liaison douce jusqu’au centre ville.

Cluny < > Mâcon 1h30 // Cluny < > Chalon S/Saône 2h50.

En train :

Gares de Mâcon-Ville et de Mâcon-Loché.

En 2022, le ministère de la Culture a confié au Centre des monuments nationaux (CMN) la réalisation d’une couverture photographique des combles des cathédrales appartenant à l’État afin de garder de …

©Alexis Paoli / Centre des monuments nationaux