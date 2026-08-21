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Sous un coin de parapluie, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

samedi 24 octobre 2026 · Bibliothèque Le Petit Chantilire · Orvault

Sous un coin de parapluie, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Le Petit Chantilire
Adresse
46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique

Sous un coin de parapluie Samedi 24 octobre, 10h00 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T10:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T10:30:00+02:00

En route pour de belles histoires ! Votre rendez-vous incontournable revient les samedis matin à Ormédo, et le 24 octobre au Petit ChantiLire !
Samedi 24 octobre · 10h · durée 20 min · Le Petit ChantiLire

Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une lecture d’albums par les bibliothécaires

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