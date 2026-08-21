Sous un coin de parapluie, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Informations pratiques

Sous un coin de parapluie Samedi 24 octobre, 10h00 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T10:30:00+02:00

En route pour de belles histoires ! Votre rendez-vous incontournable revient les samedis matin à Ormédo, et le 24 octobre au Petit ChantiLire !

Samedi 24 octobre · 10h · durée 20 min · Le Petit ChantiLire

Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une lecture d’albums par les bibliothécaires