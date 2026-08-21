AGENDA · Orvault
Sous un coin de parapluie, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault
samedi 24 octobre 2026 · Bibliothèque Le Petit Chantilire · Orvault
Informations pratiques
Sous un coin de parapluie Samedi 24 octobre, 10h00 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T10:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T10:30:00+02:00
En route pour de belles histoires ! Votre rendez-vous incontournable revient les samedis matin à Ormédo, et le 24 octobre au Petit ChantiLire !
Samedi 24 octobre · 10h · durée 20 min · Le Petit ChantiLire
Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une lecture d’albums par les bibliothécaires
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