Sous un coin de parapluie Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-24 10:00 – 10:30

Gratuit : oui Samedi 24 octobre · 10h · durée 20 min · Le Petit ChantiLire En famille, Jeune Public

En route pour de belles histoires ! Votre rendez-vous incontournable revient les samedis matin à Ormédo, et le 24 octobre au Petit ChantiLire !Samedi 24 octobre · 10h · durée 20 min · Le Petit ChantiLire

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700

02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr



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