Sous un coin de parapluie Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault
samedi 24 octobre 2026 · Bibliothèque Le Petit Chantilire - Petit-Chantilly · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-24 10:00 – 10:30
Gratuit : oui Samedi 24 octobre · 10h · durée 20 min · Le Petit ChantiLire En famille, Jeune Public
En route pour de belles histoires ! Votre rendez-vous incontournable revient les samedis matin à Ormédo, et le 24 octobre au Petit ChantiLire !Samedi 24 octobre · 10h · durée 20 min · Le Petit ChantiLire
Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700
02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr
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