UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Orvault99vues

Sous un coin de parapluie Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

samedi 24 octobre 2026 · Bibliothèque Le Petit Chantilire - Petit-Chantilly · Orvault

Sous un coin de parapluie Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Bibliothèque Le Petit Chantilire - Petit-Chantilly
Adresse
48 Avenue Alexandre Goupil
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Samedi 24 octobre · 10h · durée 20 min · Le Petit ChantiLire

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-24 10:00 – 10:30
Gratuit : oui Samedi 24 octobre · 10h · durée 20 min · Le Petit ChantiLire En famille, Jeune Public 

En route pour de belles histoires ! Votre rendez-vous incontournable revient les samedis matin à Ormédo, et le 24 octobre au Petit ChantiLire !Samedi 24 octobre · 10h · durée 20 min · Le Petit ChantiLire

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700
02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Orvault (Loire-Atlantique)