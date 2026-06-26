Soutenance de thèse de Aleksandar LONCAR Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes mercredi 8 juillet 2026.

Soutenance de thèse de Aleksandar LONCAR Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes Mercredi 8 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Dynamique de la croissance bactérienne et de la colonisation des surfaces dans des environnements à teneur en oxygène contrôlée – Observer l’organisme modèle Pseudomonas putida en microfluidique

Cette thèse étudie la manière dont les bactéries répondent à l’hétérogénéité de l’oxygène dans des environnements confinés, en lien avec les sols, les milieux poreux et le sous-sol. En suivant Pseudomonas putida à l’échelle de la cellule unique, elle analyse comment les paysages d’oxygène influencent l’attachement aux surfaces, la croissance et la dispersion, des processus impliqués dans la colonisation microbienne et l’activité biogéochimique des milieux naturels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-08T17:00:00.000+02:00

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Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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