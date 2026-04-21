Soutenance d’habilitation à diriger des recherches – Kévin Macé Amphithéâtre A – bâtiment 2 – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes
Soutenance d’habilitation à diriger des recherches – Kévin Macé Amphithéâtre A – bâtiment 2 – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes jeudi 18 juin 2026.
Soutenance d’habilitation à diriger des recherches – Kévin Macé Amphithéâtre A – bâtiment 2 – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Jeudi 18 juin, 09h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Étude de nanomachines bactériennes impliquées dans la résistance aux antibiotiques et à la virulence par des approches structurales
Habilitation à diriger des recherches (HDR)
Cette présentation porte sur l’**étude structurale des nanomachines bactériennes de type IV** impliquées dans la dissémination de la **résistance aux antibiotiques** et la **virulence**.
Mes travaux ont permis de **résoudre plusieurs structures clés de ces systèmes** par cryo-microscopie électronique, révélant leurs principes d’assemblage et de fonctionnement. Plus récemment, j’ai développé une approche intégrative combinant microbiologie, biochimie, biologie structurale et prédiction d’interactions protéiques afin de **décrypter les étapes critiques de la conjugaison bactérienne**, notamment l’engagement avec la cellule receveuse et la sélection des substrats.
Ce programme vise à établir une compréhension mécanistique globale de ces nanomachines, avec pour objectif d’**identifier de nouvelles stratégies pour limiter la propagation de la résistance aux antibiotiques**.
**Composition du jury**
* Prof. **Patricia DOUBLET**, Rapporteur
* Dr **Eric DURAND**, Rapporteur
* Prof. **Alain FILLOUX**, Rapporteur
* Dr **Sarah BIGOT**, Examinateur
* Prof. **Vincent CATTOIR**, Examinateur
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-18T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-18T11:00:00.000+02:00
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Amphithéâtre A – bâtiment 2 – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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