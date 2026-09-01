SOUTH COMEDY CLUB À LA BARBOTE Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

SOUTH COMEDY CLUB À LA BARBOTE

1 Rue des Deux Ponts Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-28

La Barbote, le bar brasserie reconnu située 1 rue des deux ponts, derrière la gare Saint Roch, annonce avec enthousiasme son événement mensuel de Stand-Up, prévue Lundi 28 septembre à 20h

La Barbote, le bar brasserie reconnu située 1 rue des deux ponts, derrière la gare Saint Roch, annonce avec enthousiasme son événement mensuel de Stand-Up, prévue Lundi 28 septembre à 20h

Après le succès de cette 2ème saison de stand up organisée par le South Comedy club, La Barbote invite la communauté montpelliéraine à sa soirée mensuelle de Stand-Up !

Venez découvrir les humoristes locaux dans un cadre atypique et convivial.

Cet événement est sur réservation, une entrée de 5€ sera demandée pour garantir l’accès à la scène en bas, hâte de vous retrouver pour une expérience divertissante et décontractée pour tous les amateurs d’humour

Au Programme

6 humoristes dont 1 Maitre de cérémonie, principalement de la scène Montpelliéraine, chacun avec environ 7 minutes de performance.

Une occasion unique de (re)découvrir la diversité des talents humoristiques du Sud de la France !

Lors des événements à la barbote, il n’y a qu’une seule session qui commencera à 20h00, venez donc un peu en avance si possible !

La barbote attend avec impatience votre participation à cette 26 ème édition des soirées Stand-Up.

Jossuha Théophile, l’organisateur et porteur du SOUTH COMEDY CLUB exprime sa confiance que cet événement deviendra un rendez-vous mensuel incontournable pour les amateurs d’humour à Montpellier.

Entrée 5€ sur place Cash ou Carte .

1 Rue des Deux Ponts Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 Jossuha.theophile@gmail.com

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English :

La Barbote, the well-known bar and brasserie located at 1 Rue des Deux Ponts, behind the Saint-Roch train station, is excited to announce its monthly stand-up comedy event, scheduled for Monday, September 28, at 8:00 p.m.

L’événement SOUTH COMEDY CLUB À LA BARBOTE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER