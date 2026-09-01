SOUTH COMEDY CLUB À LA BARBOTE Montpellier
lundi 28 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
SOUTH COMEDY CLUB À LA BARBOTE
1 Rue des Deux Ponts Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
La Barbote, le bar brasserie reconnu située 1 rue des deux ponts, derrière la gare Saint Roch, annonce avec enthousiasme son événement mensuel de Stand-Up, prévue Lundi 28 septembre à 20h
La Barbote, le bar brasserie reconnu située 1 rue des deux ponts, derrière la gare Saint Roch, annonce avec enthousiasme son événement mensuel de Stand-Up, prévue Lundi 28 septembre à 20h
Après le succès de cette 2ème saison de stand up organisée par le South Comedy club, La Barbote invite la communauté montpelliéraine à sa soirée mensuelle de Stand-Up !
Venez découvrir les humoristes locaux dans un cadre atypique et convivial.
Cet événement est sur réservation, une entrée de 5€ sera demandée pour garantir l’accès à la scène en bas, hâte de vous retrouver pour une expérience divertissante et décontractée pour tous les amateurs d’humour
Au Programme
6 humoristes dont 1 Maitre de cérémonie, principalement de la scène Montpelliéraine, chacun avec environ 7 minutes de performance.
Une occasion unique de (re)découvrir la diversité des talents humoristiques du Sud de la France !
Lors des événements à la barbote, il n’y a qu’une seule session qui commencera à 20h00, venez donc un peu en avance si possible !
La barbote attend avec impatience votre participation à cette 26 ème édition des soirées Stand-Up.
Jossuha Théophile, l’organisateur et porteur du SOUTH COMEDY CLUB exprime sa confiance que cet événement deviendra un rendez-vous mensuel incontournable pour les amateurs d’humour à Montpellier.
Entrée 5€ sur place Cash ou Carte .
1 Rue des Deux Ponts Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 Jossuha.theophile@gmail.com
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English :
La Barbote, the well-known bar and brasserie located at 1 Rue des Deux Ponts, behind the Saint-Roch train station, is excited to announce its monthly stand-up comedy event, scheduled for Monday, September 28, at 8:00 p.m.
L’événement SOUTH COMEDY CLUB À LA BARBOTE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER
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