Soviet Suprem + première partie à la Puce a l’Oreille Salle de l’Arlequin Mozac

Informations pratiques

Mozac

Soviet Suprem + première partie à la Puce a l’Oreille

Salle de l’Arlequin Rue Louis Dalmas Mozac Puy-de-Dôme

Tarif : 19 – 19 – 26 EUR

Tarifs soir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-17 00:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Soviet Suprem + première partie en concert à la Salle de L’Arlequin le vendredi 16 octobre 2026.

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Salle de l’Arlequin Rue Louis Dalmas Mozac 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 75 82 info@lapucealoreille63.fr

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English :

Soviet Suprem + opening act in concert at Salle de L’Arlequin on Friday, October 16, 2026.

L’événement Soviet Suprem + première partie à la Puce a l’Oreille Mozac a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic