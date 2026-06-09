SOWETO GOSPEL CHOIR POU ZOT ! SALLE HORIZON Muret

Muret

SOWETO GOSPEL CHOIR POU ZOT !

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 39 – 39 – 65 EUR

39

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

UNE CÉLÉBRATION MUSICALE DE L’HARMONIE, DE LA LIBERTÉ ET DE L’ESPOIR!

Le Soweto Gospel Choir, triple lauréat des Grammy® Awards, présente POU ZOT !, un spectacle vibrant et inédit qui célèbre l’âme de l’Afrique du Sud à travers la musique, la danse et une foi profondément ancrée.

POU ZOT ! rend hommage à l’héritage de Nelson Mandela, en revisitant les chants emblématiques de la lutte pour la liberté, portés par de puissantes harmonies gospel et enrichis de grands classiques contemporains. Le public est invité à un voyage à la fois intense et lumineux des chants engagés sud-africains aux chants spirituels empreints d’émotion, jusqu’aux œuvres incontournables de Miriam Makeba, Hugh Masekela, Sam Cooke et Leonard Cohen.

Créé pour faire rayonner la force du gospel sud-africain à travers le monde, le Soweto Gospel Choir s’est imposé sur la scène internationale grâce à la beauté de ses harmonies, son énergie communicative et la sincérité de ses interprétations. Partout où il se produit, le chœur séduit le public et la critique, enchaînant récompenses prestigieuses et succès dans les plus grandes salles.

Avec POU ZOT !, le Soweto Gospel Choir, maintes fois récompensé aux Grammy® et aux Emmy Awards®, revient avec une intensité renouvelée. Au programme chants de liberté sud-africains et classiques traditionnels et intemporels, pour une expérience qui fait vibrer les cœurs et emporte le public. 39 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

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English :

A MUSICAL CELEBRATION OF HARMONY, FREEDOM AND HOPE!

L’événement SOWETO GOSPEL CHOIR POU ZOT ! Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE