SPACE 2026, Parc des expositions de Rennes, Bruz (35), Bruz

Informations pratiques

SPACE 2026 15 – 17 septembre Parc des expositions de Rennes, Bruz (35) Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T09:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00

Du 15 au 17 septembre 2026, le Parc des Expositions de Rennes accueille la 40ème édition du SPACE — Salon des Productions Animales Carrefour Européen. Trois jours pour découvrir, échanger et s’inspirer autour de l’élevage et de ses métiers.

Un salon qui rassemble

Près de 900 exposants sont attendus cette année, dont 280 venus de l’international. Dans un contexte difficile pour le secteur agricole, ce niveau de participation confirme le rôle essentiel du SPACE pour les professionnels de l’élevage. Sur 16 hectares, matériels agricoles, innovations technologiques et savoir-faire génétiques se côtoient dans un cadre unique en Europe.

Espace pour Demain : L’eau au cœur de l’élevage

Cette édition place la gestion durable de l’eau au centre des débats. Face au changement climatique et aux tensions croissantes sur les ressources, l’Espace pour Demain proposera des témoignages d’agriculteurs, des ateliers avec des experts, et trois grands débats ouverts à tous. Des réponses concrètes pour les exploitations d’aujourd’hui et de demain.

La génétique à l’honneur

Le Salon Génétique réunit 530 bovins de 13 races différentes et 150 ovins et caprins. Trois événements nationaux marqueront l’édition : le National Rouge des Prés, le Challenge National Normand et le National Mouton Vendéen. Un spectacle exceptionnel, rare en Europe.

Des innovations récompensées

Le concours Innov’SPACE distingue chaque année les meilleures innovations au service des éleveurs. En 30 éditions, ce sont plus de 1 480 innovations primées par un jury indépendant d’une soixantaine d’experts. Les lauréats 2026 seront annoncés en juillet.

Rendez-vous les 15.16.17 Septembre 2026 !

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Du 15 au 17 septembre 2026, le Parc des Expositions de Rennes accueille la 40ème édition du SPACE — Salon des Productions Animales Carrefour Européen.

Space 2026