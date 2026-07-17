Space Montaigne, Auditorium des Champs Libres, Rennes
mardi 15 septembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Space Montaigne Mardi 15 septembre, 20h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T20:30:00+02:00 – 2026-09-15T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T20:30:00+02:00 – 2026-09-15T22:30:00+02:00
Cette « rencontre d’un troisième type » pleine d’humour et truffée d’anecdotes scientifiques pose un regard curieux, enthousiaste et parfois anxieux sur le long processus de sélection et d’entraînement des spationautes.
Passionnée de vulgarisation scientifique, Marion Montaigne est la créatrice du blog et de la série Tu mourras moins bête… (…mais tu mourras quand même). Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de Space Montaigne (Dargaud, 2026), avec la librairie Le Failler.
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
L’autrice de bandes dessinées **Marion Montaigne** nous retrace son incroyable parcours aux côtés de Thomas Pesquet.
Marion Montaigne
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