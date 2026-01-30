Spartacus, l’esclave qui défia Rome Arènes de Nîmes Nîmes

Spartacus, l’esclave qui défia Rome

Arènes de Nîmes 1 Boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : 16 – 16 – 67 EUR

Catégorie 3 16 € catégorie 2 36 € catégorie 1 57 € carré or 67 €

Début : 2026-04-24 15:30:00

fin : 2026-04-25 17:30:00

2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Plongez dans l’histoire épique de Spartacus, l’esclave devenu l’un des plus grands héros de l’Antiquité. Revivez la révolte d’un homme, gladiateur malgré lui, qui osa défier Rome.

Arènes de Nîmes 1 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 21 82 56 groupes.romanite@edeis.com

Immerse yourself in the epic story of Spartacus, the slave who became one of the greatest heroes of Antiquity. Relive the revolt of a man who dared to defy Rome as a gladiator in spite of himself.

