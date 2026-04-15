Speakeasy bal : plongez au cœur des années folles !, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Speakeasy bal : plongez au cœur des années folles ! Samedi 25 avril, 19h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

5 € / 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T19:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T19:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:30:00+02:00

Imaginez-vous arpentant une ruelle sombre dans les années 20. Là, devant vous, une porte discrète, banale. Ouvrez-là, allez ! Bienvenue dans la flamboyance des années folles !

Ce Bal dans l’esprit caché des « Speakeasy » de la prohibition vous fera taper du pied avec le groupe Carla & The New Swing Quartet (composé des membres de Callagan), vous pourrez vous initier aux danses rythmées des cabarets grâce aux élèves de l’école Tap Swing, le tout dans une ambiance feutrée et pleine de mystères, spécialement imaginée pour l’occasion.

Vos yeux seront illuminés par les shows burlesques et les danses de Betty Crispy et ses invitées, paillettes et plumes seront au rendez-vous ! Vos esprits affutés ne seront pas en reste avec une enquête immersive orchestrée par un certain Hercule P., digne des plus grands polars dont VOUS serez le héros. Il vous faudra collecter les indices, chercher les témoins afin de découvrir qui a volé le tableau de Jean Dupas. La soirée se clôturera en beauté sur la piste de danse avec le dj set de Mystères Loïc.

Sortez vos plus beaux atours, où robes et costumes années 20 seront de circonstance, et entrez dans la légende du Speakeasy Bal !

Le Speakeasy Bal est une expérience à 360 degrés : musique live, danse, théâtre, enquête policière et art se mêlent pour recréer l’effervescence des années folles.

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « phone », « value »: « 0533894603 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc/evenements/speakeasy-bal »}]

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, l’association I Like to Movie Movie en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux présentent le Speakeasy Bal ! bal enquête immersive