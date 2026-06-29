[Spécial scolaires] Initiation à la gravure et à la typographie à Lamourelle !, Centre International de Séjour Lamourelle, Carcassonne

Informations pratiques

[Spécial scolaires] Initiation à la gravure et à la typographie à Lamourelle ! Vendredi 18 septembre, 09h00, 14h00 Centre International de Séjour Lamourelle Aude

Gratuit, sur inscription, limité à 2 classes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Initiation à la gravure et à la typographie

Les animatrices de l’Atelier du Livre proposent aux scolaires une initiation à la gravure et à la typographie.

Deux séances sont prévues : une classe le matin et une seconde l’après-midi.

Centre International de Séjour Lamourelle 20 avenue Pierre Semard, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 04 68 26 00 88 http://www.cis-lamourelle.org [{« owner »: {« uid »: 3513543, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-29T14:43:39.575Z », « data »: [{« eventDuration »: 180, « bookingContact »: « reception@cis-lamourelle.org », « response »: {« passId »: 423936765, « isPending »: false, « addressId »: 27629}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « v.vales@pep11.org », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-29T14:43:39.235Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2409562, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-29T14:43:39.335Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 473186733, « id »: 1}, {« passId »: 473186734, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789714800000, « id »: 1}, {« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789732800000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-29T14:43:39.574Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/423936765 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0468260088 »}, {« type »: « email », « value »: « reception@cis-lamourelle.org »}] Le Centre International de Séjour Lamourelle se situe au bord du Canal du Midi, face à la bastide, dans une bâtisse de style Art nouveau entièrement restaurée à laquelle a été adjoint un bâtiment neuf pour l’hébergement.

Il propose aussi un tiers lieu culturel unique qui accueille des artistes en résidence, des expositions ainsi que l’Atelier du livre et bien d’autres activités culturelles et artistiques.

Initiation à la gravure et à la typographie par les aniomatrices de notre Atelier du Livre proposé aux scolaires (1 classe le matin, une seconde l’après-midi)

©PEP11