spectable de diabolo Diaboléro Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges

Thaon-les-Vosges

spectable de diabolo Diaboléro

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-02-08 20:30:00

fin : 2027-02-09

Date(s) :

2027-02-08 2027-02-09

Huit diabolistes parmi les plus talentueux d’Europe transforment le diabolo en langage sensible et spectaculaire. Entre confidences, humour et prouesses techniques, Diaboléro explore la place de chacun dans le collectif au rythme envoûtant du Boléro de Ravel.

Avec Diaboléro, la Compagnie 24 signe une création de cirque contemporain où la virtuosité se met au service de l’humain. Avant la grande orchestration finale, chaque artiste dévoile une part de son univers, ses fragilités, ses questionnements et ses singularités. Peu à peu, les individualités se rencontrent, dialoguent et construisent une œuvre commune portée par une impressionnante chorégraphie de diabolos.

À la croisée du cirque, de la danse et du théâtre gestuel, le spectacle interroge avec finesse le besoin de reconnaissance, la confiance en soi, la peur de l’échec ou encore la joie de faire ensemble. Pour prolonger l’expérience, un atelier diabolo permettra aux participants de découvrir les bases de cette discipline fascinante et d’approcher l’univers des artistes.Tout public

16 .

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

Eight of Europe’s most talented diabolo artists transform the diabolo into a sensitive and spectacular form of expression. Through intimate moments, humor, and technical feats, *Diabol%E9ro* explores each individual’s place within the collective, set to the rousing rhythm of Ravel’s *Bol%E9ro*.

With Diabol%E9ro, Compagnie 24 presents a contemporary circus production where virtuosity serves the human experience. Before the grand final orchestration, each artist reveals a part of their world—their vulnerabilities, their questions, and their unique qualities. Little by little, these individualities come together, interact, and build a shared work driven by an impressive diabolo choreography.

At the crossroads of circus, dance, and physical theater, the show subtly explores the need for recognition, self-confidence, the fear of failure, and the joy of working together. To extend the experience, a diabolo workshop will allow participants to discover the basics of this fascinating discipline and gain insight into the artists’ world.

L’événement spectable de diabolo Diaboléro Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION