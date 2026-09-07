Spectacle : 95 % mortel, Domaine de Chamarande, Chamarande

Informations pratiques

Spectacle : 95 % mortel Dimanche 20 septembre, 16h00 Domaine de Chamarande Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

95 % Mortel, de la Cie du Coin

Composition musicale narrative en mouvement

Désirs, réussites, déceptions et défaites d’une génération qui voulait changer le monde. 95% mortel explore le changement permanent, l’angoisse qu’il peut créer, la solitude qui l’accompagne parfois, et les façons dont nous essayons d’y répondre. C’est un spectacle plein d’énergie, qui parle d’élan, d’envie, de mouvement, une course joyeuse vers l’inconnu.

Avec le sourire.

Tu penses que c’est possible ?

Spectacle gratuit et sans réservation, voir sur place pour le lieu de rendez-vous.

Domaine de Chamarande 38 Rue du Commandant Maurice Arnoux, 91730 Chamarande, France Chamarande 91730 Essonne Île-de-France 0160825201 http://www.chamarande.essonne.fr Château acquis au XIXe siècle par Anthony Boucicaut, fils d’Aristide Boucicaut qui devint propriétaire du Bon Marché en 1852. Édifice représentatif de l’architecture du XVIIe siècle. Situé à 30 km d’Évry et à 35 km au sud de Paris, le site est accessible par RER C – station Chamarande (à 200 m du Domaine) ou N20, entre Arpajon et Étampes – sortie Étréchy-Chamarande. Site accessible aux personnes à mobilité réduite avec un parking dédié.

Spectacle « 95 % Mortel »

© La Cie du Coin, 95 mortel © Loïc Nys