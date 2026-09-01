Spectacle A deux c’est mieux ? La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Spectacle A deux c’est mieux ?

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Spectacle A deux c’est mieux ? Plongez dans l’intimité d’un couple après la crise des 7 ans.

Une soirée où l’amour, l’humour et le doute s’entremêlent… Saurez-vous les guider ?

.

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle A deux c’est mieux ?

Show: Is It Better as a Couple? Dive into the intimacy of a couple after the 7-year itch.

An evening where love, humor, and doubt intertwine… Will you be able to guide them?

L’événement Spectacle A deux c’est mieux ? Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme