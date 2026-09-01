Spectacle A deux c’est mieux ? La Maison Nugues Romans-sur-Isère
samedi 19 septembre 2026 · La Maison Nugues · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Spectacle A deux c’est mieux ?
La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 21:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Spectacle A deux c’est mieux ? Plongez dans l’intimité d’un couple après la crise des 7 ans.
Une soirée où l’amour, l’humour et le doute s’entremêlent… Saurez-vous les guider ?
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La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues@gmail.com
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English : Spectacle A deux c’est mieux ?
Show: Is It Better as a Couple? Dive into the intimacy of a couple after the 7-year itch.
An evening where love, humor, and doubt intertwine… Will you be able to guide them?
L’événement Spectacle A deux c’est mieux ? Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme
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