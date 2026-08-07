Informations pratiques

Figeac

Spectacle à Figeac Entre ciel & terre Escale franco-mexicaine

Devant l’Office de Tourisme, Place Vival Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Un voyage artistique entre la France et le Mexique, où les traditions rencontrent la poésie des arts du cirque.

Spectacle mêlant musique vivante, danse mexicaine et arts aériens

Un voyage artistique entre la France et le Mexique, où les traditions rencontrent la poésie des arts du cirque.

Spectacle mêlant musique vivante, danse mexicaine et arts aériens. Cette escale franco-mexicaine réunit une violoniste aérialiste et une artiste interprétant chants, jarana, zapateo et danses traditionnelles mexicaines. Une animation proposée en plein cœur du marché de Figeac.

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Devant l’Office de Tourisme, Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 08 99 79 63

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English :

An artistic journey between France and Mexico, where traditions meet the poetry of the circus arts.

A show blending live music, Mexican dance, and aerial arts

L’événement Spectacle à Figeac Entre ciel & terre Escale franco-mexicaine Figeac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Figeac