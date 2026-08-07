Spectacle à Figeac Entre ciel & terre Escale franco-mexicaine Figeac
samedi 22 août 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Spectacle à Figeac Entre ciel & terre Escale franco-mexicaine
Devant l’Office de Tourisme, Place Vival Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 12:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Un voyage artistique entre la France et le Mexique, où les traditions rencontrent la poésie des arts du cirque.
Spectacle mêlant musique vivante, danse mexicaine et arts aériens
Un voyage artistique entre la France et le Mexique, où les traditions rencontrent la poésie des arts du cirque.
Spectacle mêlant musique vivante, danse mexicaine et arts aériens. Cette escale franco-mexicaine réunit une violoniste aérialiste et une artiste interprétant chants, jarana, zapateo et danses traditionnelles mexicaines. Une animation proposée en plein cœur du marché de Figeac.
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Devant l’Office de Tourisme, Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 08 99 79 63
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English :
An artistic journey between France and Mexico, where traditions meet the poetry of the circus arts.
A show blending live music, Mexican dance, and aerial arts
L’événement Spectacle à Figeac Entre ciel & terre Escale franco-mexicaine Figeac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Figeac
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