Figeac

Fij’art marché d’art et d’artisanat d’art à Figeac

place de la raison Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07

L’association Fij’Arts organise une nouvelle journée d’échanges et de découvertes pour célébrer le goût de l’Art et de la Création.

L’association Fij’Arts organise une nouvelle journée d’échanges et de découvertes pour célébrer le goût de l’Art et de la Création.

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place de la raison Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 80 26 89 63 fijarts@etik.com

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English :

The Fij?Arts association is organizing another day of exchanges and discoveries to celebrate a love of art and creativity.

L’événement Fij’art marché d’art et d’artisanat d’art à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Figeac