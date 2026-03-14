Fij’art marché d’art et d’artisanat d’art à Figeac Figeac
Fij’art marché d’art et d’artisanat d’art à Figeac Figeac vendredi 7 août 2026.
Figeac
Fij’art marché d’art et d’artisanat d’art à Figeac
place de la raison Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07
L’association Fij’Arts organise une nouvelle journée d’échanges et de découvertes pour célébrer le goût de l’Art et de la Création.
L’association Fij’Arts organise une nouvelle journée d’échanges et de découvertes pour célébrer le goût de l’Art et de la Création.
.
place de la raison Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 80 26 89 63 fijarts@etik.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Fij?Arts association is organizing another day of exchanges and discoveries to celebrate a love of art and creativity.
L’événement Fij’art marché d’art et d’artisanat d’art à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Figeac
À voir aussi à Figeac (Lot)
- Audition familles d’artistes à l’école de Musique de Figeac Figeac 24 juin 2026
- Soirée valise au Livre en Fête à Figeac Figeac 25 juin 2026
- Spectacle Danse Passion à Figeac Figeac 27 juin 2026
- Pièce Boxon(s) SpectacleThéâtre Ecole de Musique et Théâtre de Figeac Figeac 27 juin 2026
- Ciné-rencontre à Figeac Le Drauzou Figeac 2 juillet 2026