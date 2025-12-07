Vide-Greniers du Père Noël à l’Espace des Possibles à Figeac Figeac

Vide-Greniers du Père Noël à l’Espace des Possibles à Figeac

49 av Général de Gaulle Figeac Lot

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 15:00:00

2025-12-07

Le Père Noël vide son grenier ! Venez vendre ou chiner des merveilles pour les fêtes Jeux et jouets de tous âges. Tenues et accessoires festifs. Décorations de Noël. Cadeaux d’occasion pour petits et grands en occasion !!

Visiteurs, préparez-vous à dénicher vos trésors de Noël à prix doux ! .

49 av Général de Gaulle Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 31 01 45 30 espacedespossibles46@gmail.com

English :

Santa empties his attic! Come and sell or hunt for festive goodies: Games and toys of all ages

German :

Der Weihnachtsmann leert seinen Dachboden! Kommen Sie und verkaufen Sie oder suchen Sie nach Wunderbarem für die Feiertage: Spiele und Spielzeug jeden Alters

Italiano :

Babbo Natale sta svuotando la sua soffitta! Venite a vendere o a contrattare qualche chicca festiva: Giochi e giocattoli per tutte le età

Espanol :

¡Papá Noel está vaciando su desván! Ven y vende o regatea algunos regalos navideños: Juegos y juguetes para todas las edades

