Spectacle « À la lisière des trois pays et des deux mondes » (10 mai 2026) – Patrick Ewen | Festival Fabula, Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal, Rennes
Spectacle « À la lisière des trois pays et des deux mondes » (10 mai 2026) – Patrick Ewen | Festival Fabula, Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal, Rennes dimanche 10 mai 2026.
Spectacle « À la lisière des trois pays et des deux mondes » (10 mai 2026) – Patrick Ewen | Festival Fabula Dimanche 10 mai, 16h00 Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal Ille-et-Vilaine
Tarif plein : 10 €, réduit : 8 €, carte SORTIR !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T16:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T16:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00
Conter la Bretagne
Entre poésie et humour, Patrick Ewen raconte la Bretagne et ses habitants. Les histoires se mêlent aux notes de violon pour évoquer paysages, climat et caractère du pays.
Tout public à partir de 8 ans
L’artiste
Patrick Ewen est l’une des grandes voix du conte breton contemporain. Il mêle musique, traditions celtes et narration.
Expérience du public
Le public voyage dans une Bretagne imaginaire et familière. Les mots, la musique et l’humour composent un moment chaleureux où l’on retrouve l’âme d’un territoire.
Contexte festival
Ce spectacle fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !
Programmation du dimanche 10 mai :
- 10h — Dessine-moi le vent — Isabelle Bouchex
- 11h — La baleine — Élisabeth Troestler
- 14h30 — Sounou Thiossane — Mamadou Sall
- 16h — À la lisière des trois pays et des deux mondes — Patrick Ewen
Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture »}]
Patrick Ewen célèbre la Bretagne entre musique et conte lors du festival Fabula. sortie week-end sortie culturelle
Patrick Ewen
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