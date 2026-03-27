Spectacle À la lisière des trois pays et des deux mondes (10 mai 2026) – Patrick Ewen – Festival Fabula Ferme de la harpe Rennes Dimanche 10 mai, 16h00 Tarif plein : 10 €, réduit : 8 €

Patrick Ewen célèbre la Bretagne entre musique et conte lors du festival Fabula.

Conter la Bretagne

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Entre poésie et humour, Patrick Ewen raconte la Bretagne et ses habitants. Les histoires se mêlent aux notes de violon pour évoquer paysages, climat et caractère du pays.

_**Tout public à partir de 8 ans**_

### L’artiste

Patrick Ewen est l’une des grandes voix du conte breton contemporain. Il mêle musique, traditions celtes et narration.

### Expérience du public

Le public voyage dans une Bretagne imaginaire et familière. Les mots, la musique et l’humour composent un moment chaleureux où l’on retrouve l’âme d’un territoire.

### Contexte festival

Ce spectacle fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !

**Programmation du dimanche 10 mai :**

* 10h — Dessine-moi le vent — Isabelle Bouchex

* 11h — La baleine — Élisabeth Troestler

* 14h30 — Sounou Thiossane — Mamadou Sall

* 16h — À la lisière des trois pays et des deux mondes — Patrick Ewen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-10T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T18:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture

Ferme de la harpe Avenue Charles-et-Raymonde-Tillon 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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