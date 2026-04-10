Spectacle : À la lisière des trois pays et des deux mondes | Festival Fabula Ferme de la Harpe Rennes Dimanche 10 mai, 16h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 10€; réduit: 8€; sortir: 8€

Patrick Ewen célèbre la Bretagne entre musique et conte lors du festival Fabula.

**Conter la Bretagne

**Entre poésie et humour, Patrick Ewen raconte la Bretagne et ses habitants. Les histoires se mêlent aux notes de violon pour évoquer paysages, climat et caractère du pays.

_Tout public à partir de 8 ans_

**L’artiste

**Patrick Ewen est l’une des grandes voix du conte breton contemporain. Il mêle musique, traditions celtes et narration.

**Expérience du public

**Le public voyage dans une Bretagne imaginaire et familière. Les mots, la musique et l’humour composent un moment chaleureux où l’on retrouve l’âme d’un territoire.

**En savoir plus sur ce spectacle :** [https://www.tisseursdecontes.fr/events/a-la-lisiere-des-trois-pays-et-des-deux-mondes/](https://www.tisseursdecontes.fr/events/a-la-lisiere-des-trois-pays-et-des-deux-mondes/)

Dans le cadre de la première édition du festival de contes Fabula, du 8 au 10 mai 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-10T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T17:30:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture 06 31 15 87 58 tisseursdecontes@gmail.com https://www.tisseursdecontes.fr/festival-fabula/

Ferme de la Harpe Avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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