Dienville

Spectacle À l’abordage !

Base nautique Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:15:00

fin : 2026-08-09 18:45:00

Date(s) :

2026-08-09

Petits et grands, venez vous amuser autour du spectacle À l’abordage de la troupe Mayflower !

Suite à la représentation, vous pourrez vous essayer à la sculpture sur ballons au cours d’un atelier d’environ 1h.

Une après-midi pleine de bonne humeur à passer en famille ! .

Base nautique Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 73 79 42 06 festiviteslacamance@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle À l’abordage ! Dienville a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne