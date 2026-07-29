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AGENDA · Châteaudouble

Spectacle A l’eau Salle des Fêtes Châteaudouble

vendredi 2 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Châteaudouble

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Grande Rue
Ville
26120 Châteaudouble
Département
Drôme
Tarif

Châteaudouble

Spectacle A l’eau

Salle des Fêtes Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02 20:30:00

Date(s) :
2026-10-02

Chercheur kayaparapentiste en métascience, Barthélémy Champenois continue son épopée en chevauchant cette fois-ci une molécule d’eau.
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Salle des Fêtes Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 81 09  bibliotheque@chateaudouble26.fr

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English :

Barthélemy Champenois, a researcher and paraglider specializing in metascience, continues his epic journey, this time riding a water molecule.

L’événement Spectacle A l’eau Châteaudouble a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme

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