Spectacle A l’eau Salle des Fêtes Châteaudouble
vendredi 2 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Châteaudouble
Informations pratiques
Châteaudouble
Spectacle A l’eau
Salle des Fêtes Grande Rue Châteaudouble Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02 20:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Chercheur kayaparapentiste en métascience, Barthélémy Champenois continue son épopée en chevauchant cette fois-ci une molécule d’eau.
.
Salle des Fêtes Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 81 09 bibliotheque@chateaudouble26.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Barthélemy Champenois, a researcher and paraglider specializing in metascience, continues his epic journey, this time riding a water molecule.
L’événement Spectacle A l’eau Châteaudouble a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Châteaudouble (Drôme)
- Concert Yo Tilany Le Troquet de Marette Châteaudouble 28 août 2026
- Tapis lecture A l’eau Place de la fontaine Châteaudouble 26 septembre 2026