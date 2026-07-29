Tapis lecture A l’eau Place de la fontaine Châteaudouble
samedi 26 septembre 2026 · Place de la fontaine · Châteaudouble
Informations pratiques
Châteaudouble
Tapis lecture A l’eau
Place de la fontaine Bibliothèque municipale Châteaudouble Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 10:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Les bibliothécaires lisent et racontent des histoires aux enfants autour d’un drôle de tapis attention à ne pas tomber dans l’eau !
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Place de la fontaine Bibliothèque municipale Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 81 09 bibliotheque@chateaudouble26.fr
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English :
Librarians read and tell stories to children around a funny rug: be careful not to fall into the water!
L’événement Tapis lecture A l’eau Châteaudouble a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme
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