Tapis lecture A l’eau Place de la fontaine Châteaudouble

Informations pratiques

Châteaudouble

Tapis lecture A l’eau

Place de la fontaine Bibliothèque municipale Châteaudouble Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26 10:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Les bibliothécaires lisent et racontent des histoires aux enfants autour d’un drôle de tapis attention à ne pas tomber dans l’eau !

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Place de la fontaine Bibliothèque municipale Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 81 09 bibliotheque@chateaudouble26.fr

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English :

Librarians read and tell stories to children around a funny rug: be careful not to fall into the water!

L’événement Tapis lecture A l’eau Châteaudouble a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme