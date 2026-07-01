Spectacle : abbaye tour premium, Abbaye de Graville, Le Havre

Informations pratiques

Spectacle : abbaye tour premium Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00 Abbaye de Graville Seine-Maritime

Durée 1h, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Ce spectacle participatif animé par la compagnie Madame Phénomène vous propose une déambulation au sein du site de Graville, pour retracer son passé et celui des personnages qui l’ont traversé : des hommes mais aussi des femmes… et c’est d’ailleurs par ce biais là que l’histoire vous est racontée.

Un artiste multimédia accompagne la narration et la mise en scène avec différents éléments sonores intégralement créés lors d’ateliers auprès de jeunes des fabriques.

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Graville Seine-Maritime Normandie +33235245100 https://musees-mah-lehavre.fr/musees/abbaye-graville [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-musees-lehavre.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 24 51 00 »}] Cette abbaye, fondée avant la fin du XIe siècle, comprend une abbatiale prolongée par un ensemble claustral. Ravagés pendant les guerres de Religion, les bâtiments conventuels ont été restaurés au long du XVIIIe siècle. L’ensemble est bâti au centre d’un enclos ovoïde encore bien lisible, identifié comme l’assise foncière d’origine. Le musée de l’abbaye de Graville a été installé à partir de 1926.

Ce spectacle participatif animé par la compagnie Madame Phénomène vous propose une déambulation au sein du site de Graville, pour retracer son passé et celui des personnages qui l’ont traversé : des …

©MAH