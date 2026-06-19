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Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes Moyenmoutier

Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes Moyenmoutier

Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes Moyenmoutier dimanche 5 juillet 2026.

Ville
88420 Moyenmoutier
Département
Vosges
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
0 Gratuit

Moyenmoutier

Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes

Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-05 11:15:00

Date(s) :
2026-07-05

Sur un étal pas comme les autres, poivrons, tomates et taupes prennent vie en musique et acrobaties.
Un tourbillon drôle et poétique qui fait germer l’imaginaire.

Durée 45 min
Âge dès 4 ans
Cie Les Zanimos
Avec Emmanuelle Marchal ou Virginie Meyer en alternanceTout public
0  .

Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

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English :

In a performance unlike any other, peppers, tomatoes, and moles come to life through music and acrobatics.
A whimsical and poetic whirlwind that sparks the imagination.

Duration: 45 min
Age: ages 4 and up
Cie Les Zanimos
Starring Emmanuelle Marchal or Virginie Meyer (alternating)

L’événement Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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