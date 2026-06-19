Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes Moyenmoutier
Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes Moyenmoutier dimanche 5 juillet 2026.
Moyenmoutier
Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes
Moyenmoutier Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-05 11:15:00
Date(s) :
2026-07-05
Sur un étal pas comme les autres, poivrons, tomates et taupes prennent vie en musique et acrobaties.
Un tourbillon drôle et poétique qui fait germer l’imaginaire.
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Durée 45 min
Âge dès 4 ans
Cie Les Zanimos
Avec Emmanuelle Marchal ou Virginie Meyer en alternanceTout public
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Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
In a performance unlike any other, peppers, tomatoes, and moles come to life through music and acrobatics.
A whimsical and poetic whirlwind that sparks the imagination.
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Duration: 45 min
Age: ages 4 and up
Cie Les Zanimos
Starring Emmanuelle Marchal or Virginie Meyer (alternating)
L’événement Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES