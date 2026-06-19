Moyenmoutier

Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes

Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-05 11:15:00

Date(s) :

2026-07-05

Sur un étal pas comme les autres, poivrons, tomates et taupes prennent vie en musique et acrobaties.

Un tourbillon drôle et poétique qui fait germer l’imaginaire.

—

Durée 45 min

Âge dès 4 ans

Cie Les Zanimos

Avec Emmanuelle Marchal ou Virginie Meyer en alternanceTout public

0 .

Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In a performance unlike any other, peppers, tomatoes, and moles come to life through music and acrobatics.

A whimsical and poetic whirlwind that sparks the imagination.

—

Duration: 45 min

Age: ages 4 and up

Cie Les Zanimos

Starring Emmanuelle Marchal or Virginie Meyer (alternating)

L’événement Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES