Informations pratiques

Saint-Dizier

Spectacle Anne Roumanoff l’âge libre

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 36 – 36 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

Tout public

L’âge Libre est un spectacle plein d’autodérision, piquant, lucide et irrésistiblement drôle. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

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English :

L’événement Spectacle Anne Roumanoff l’âge libre Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne