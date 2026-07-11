Spectacle Arnaud Tsamère Tous contraints Saint-Dizier
samedi 23 janvier 2027 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Spectacle Arnaud Tsamère Tous contraints
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 36 – 36 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Tout public
Arnaud Tsamere, l’humoriste applaudi par plus de 500 000 spectateurs en salle revient sur scèneavec un 5ème One Man Show plus intense que jamais ! .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
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English :
L’événement Spectacle Arnaud Tsamère Tous contraints Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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