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AGENDA · Saint-Dizier

Spectacle Arnaud Tsamère Tous contraints Saint-Dizier

samedi 23 janvier 2027 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
samedi 23 janvier 2027
Fin
samedi 23 janvier 2027
Adresse
Les Fuseaux
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
36 36 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Dizier

Spectacle Arnaud Tsamère Tous contraints

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 36 – 36 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23
fin : 2027-01-23

Date(s) :
2027-01-23

Tout public
Arnaud Tsamere, l’humoriste applaudi par plus de 500 000 spectateurs en salle revient sur scèneavec un 5ème One Man Show plus intense que jamais !   .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66 

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English :

L’événement Spectacle Arnaud Tsamère Tous contraints Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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