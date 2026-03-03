Spectacle Arts de la rue Germinal Reichshoffen

Spectacle Arts de la rue Germinal

Adapté du chef d’oeuvre d’Émile Zola, le spectacle Germinal des Batteurs de Pavés met en scène en rue ! la lutte ouvrière au gré d’un spectacle interactif où les enfants vont jouer presque tous les rôles. Placement libre Assis-Debout Vous pouvez ramener des coussins, sièges pliants ou tabourets Plein air, repli possible. 0 .

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 67 00 contact@lacastine.com

English :

Adapted from Émile Zola?s masterpiece, Les Batteurs de Pavés? Germinal takes the workers? struggle to the streets in an interactive show in which children play almost every role.

