Nuit européenne des musées Musée du Fer Reichshoffen
Nuit européenne des musées Musée du Fer Reichshoffen samedi 23 mai 2026.
Reichshoffen
Nuit européenne des musées Musée du Fer
9 rue Jeanne d’Arc Reichshoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
[NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES] Venez découvrir les visites commentées du musée et de l’exposition temporaire tout au long de la soirée !
Dans le cadre de la nuit européenne des musées, les bénévoles de la SHARE (Société d’Histoire et d’Archéologie
de Reichshoffen et Environs) proposent des visites commentées du musée et de l’exposition temporaire tout au long de la soirée ! 0 .
9 rue Jeanne d’Arc Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 34 49 musee@lacastine.com
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English :
[EUROPEAN MUSEUM NIGHT] Come and enjoy guided tours of the museum and the temporary exhibition all evening long!
L’événement Nuit européenne des musées Musée du Fer Reichshoffen a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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