Spectacle avec la compagnie Synapse, Muséum d’Histoire naturelle, Perpignan

Spectacle avec la compagnie Synapse Samedi 23 mai, 20h00 Muséum d’Histoire naturelle Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Vous avez visité le musée un peu vite et vous avez encore des questions ?

Venez les poser à nos « toutologues » qui seront toujours en mesure d’improviser une réponse…

Venez voir les comédien·ne·s se démener avec les sujets les plus pointus présentés dans le muséum d’histoire naturelle.

Qui sait, vous pourrez peut-être même apprendre un truc. En tous cas si vous avez des questions : n’hésitez pas !

Plusieurs moments de 20 minutes.

Muséum d’Histoire naturelle 12 Rue Fontaine-Neuve, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie 33468663368 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/museum-dhistoire-naturelle Installé depuis 1900 dans l’hôtel particulier Çagarriga (XVIe siècle), le Muséum d’Histoire Naturelle de Perpignan allie patrimoine scientifique et architectural. Ancien tribunal révolutionnaire en 1793, l’édifice présente une façade et un vestibule ouvrant sur une cour ornée d’éléments sculptés remarquables : fenêtre moulurée, fronton demi-circulaire, cartouches encadrés de feuillages et d’angelots. À droite, une cage d’escalier du XVIIIe siècle abrite une rampe en fer forgé classée, dont les motifs floraux et feuillus varient à chaque niveau. Témoignage de l’art décoratif ancien, ce décor accompagne l’histoire du musée, né en 1770 au sein de l’université de médecine et devenu muséum en 1840.

Vous avez visité le musée un peu vite et vous avez encore des questions ?

© compagnie Synapse