Spectacle AVIS MACHINA Compagnie EUTRAPELIA Place du Dr. André-Leroy La Vôge-les-Bains

Informations pratiques

La Vôge-les-Bains

Spectacle AVIS MACHINA Compagnie EUTRAPELIA

Place du Dr. André-Leroy Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 15:00:00

fin : 2026-09-11 16:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Dans le Cadre du Festival Ô les Bains! , la compagnie Eutrapelia vous présente son spectacle Avis Machina . Découvrez un savant grandiloquent fier de présenter au public l’extraordinaire machine qu’il a fabriquée en s’inspirant des travaux du grand Léonard de Vinci, afin de s’élever vers les cieux !Tout public

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Place du Dr. André-Leroy Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75

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English :

As part of the %D4 les Bains! Festival, the Eutrapelia theater company presents its show Avis Machina. Meet a bombastic scientist who is proud to present to the audience the extraordinary machine he has built, inspired by the works of the great Leonardo da Vinci, in order to soar toward the heavens!

L’événement Spectacle AVIS MACHINA Compagnie EUTRAPELIA La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-25 par OT EPINAL ET SA REGION