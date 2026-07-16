Spectacle : bal chorégraphique « l’improbal », Centre Hospitalier du Rouvray, Sotteville-lès-Rouen

Informations pratiques

Spectacle : bal chorégraphique « l’improbal » Dimanche 20 septembre, 16h30 Centre Hospitalier du Rouvray Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Un bal Improbable, où vous êtes acteur de votre mouvance, votre jonglerie, votre délire, votre lâché prise.

Pendant 1 heure, venez vous essayer à notre univers.

Un bal mêlant danse, musique et jonglerie, où vous serez invité à jouer avec les artistes et les complices pour le meilleur et pour le move !

Les dissemblances sont mises à l’honneur comme des distinctions. Comme tous les complices qui ont appris cet Improbal avec nous sont invités à trouver le freak qui sommeille.

Dans cet univers de music-hall contemporain, on ne cherche pas à être comme les autres. Vous nous rejoindrez pour aller au-delà de votre vous au quotidien.

Centre Hospitalier du Rouvray 4 rue Paul Éluard, 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie 02 32 95 12 34 https://www.ch-lerouvray.fr/ https://www.facebook.com/CHRouvray76/?modal=admin_todo_tour;https://twitter.com/CHRouvray;https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-du-rouvray/?originalSubdomain=fr Le Centre Hospitalier du Rouvray est un établissement public de santé spécialisé dans la lutte contre les maladies mentales sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie, Elbeuf, Pays de Caux et Pays de Bray.

L’établissement met à disposition des centres d’information et/ou propose des formations sur des thématiques relatives à la santé mentale comme par exemple l’autisme, la prise en charge des détenus et la bientraitance en psychiatrie.

Le Centre Hospitalier du Rouvray est également un lieu de formation universitaire par la présence d’un Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et de 2 services hospitalo-universitaires.

Le Centre Hospitalier du Rouvray participe également à des travaux de recherche dans le but de faire évoluer la science et les pratiques en santé mentale. Un bus s’arrête juste en face de l’établissement. Présence de parkings. Informations : https://www.ch-lerouvray.fr/plan-dacces

Un bal Improbable, où vous êtes acteur de votre mouvance, votre jonglerie, votre délire, votre lâché prise.

© L’Improbal cie