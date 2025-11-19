Spectacle Bestiaire Vestiaire Beaumont-Hague La Hague

Spectacle Bestiaire Vestiaire

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague Manche

Début : 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

CIRQUE CABARET ART QUEER.

LA MAISON DE LA ANTOINE LINSALE CIRQUE CABARET ART QUEER.

Spectacle proposé dans le cadre de SPRING, Festival international des nouvelles formes de cirque en Normandie.

Bestiaire Vestiaire , un cabaret de création, une fête des fiertés, une arche de Noé des différences pour rejoindre la joyeuse foule des anormés, des résistants aux conformités.

Dans une scénographie de cabaret, quelques tables, un podium, des Drags, des artistes de cirque, des instants de vérité, de la musique, des numéros à couper le souffle, de la magie et des paillettes aussi…

Un cocktail explosif pour jongler de nos ambivalences et suivre le fil de nos identités. Parce que dans ce monde de sur-représentation de soi où un simple plat de pâtes posté sur les réseaux peut devenir viral, les Drags ont une longueur d’avance. Entre pop et contre-culture, ces créatures et leur art de la recréation nous ouvrent leur espace de jeu pour faire souffler un grand vent de liberté… d’être soi.

Ce projet extraordinaire, porté en collaboration avec La Brèche, sera aussi l’occasion de partager un savoir-faire avec différents publics, notamment avec La Manufacture Circulaire du Cotentin.

Tout public à partir de 13 ans.

Durée approximative 3 heures (en cours de création). .

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 93 75 poleculturel@lahague.com

