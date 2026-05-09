Spectacle BG de la compagnie Le blanc des yeux Route d’Héric Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Nort-sur-Erdre

Spectacle BG de la compagnie Le blanc des yeux

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-13 20:00:00

fin : 2027-05-13 21:00:00

Date(s) :

2027-05-13 2027-05-14

Théâtre immersif

Tu penses quoi tu fais quoi là t’espères quoi tu crois quoi ? Joan est jeune. Joan a l’avenir devant elle, elle parle. Vite. Très vite et beaucoup. Dans BG, on la suit à la trace, dans sa vie quotidienne, au lycée, avec ses amis, et dans toutes ses questions. En déambulation au casque, nous serons dans ses pensées, comme dans un journal intime en mouvement. Ce spectacle immersif, impliquant de jeunes figurants, s’inspire des paroles d’une centaine de jeunes de 15 à 20 ans, rencontrés par la compagnie, notamment des lycéens de Nort-sur-Erdre.

Tout public (à partir de 13 ans)

Durée 1 h

Tarifs Plein 14 € | Réduit 12 € | Abonné 9€ | Très réduit 5 € | Abonné très réduit 5 €

Spectacle en coréalisation avec Hors Saison CCEG .

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 01 49 billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr

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English :

Immersive Theater

L’événement Spectacle BG de la compagnie Le blanc des yeux Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-20 par Pays Erdre Canal Forêt