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Spectacle Bordeline Café théâtre Le Flibustier Aix-en-Provence

vendredi 18 septembre 2026 · Café théâtre Le Flibustier · Aix-en-Provence

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Café théâtre Le Flibustier
Adresse
7 rue des Bretons
Ville
13100 Aix-en-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
15 15 15

Aix-en-Provence

Spectacle Bordeline

Du vendredi 18 au samedi 19 septembre 2026 à partir de 21h. Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 21:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-18

Et si votre psy avait plus besoin de vous que l’inverse ? Borderline, c’est une comédie mordante où l’on rit beaucoup… Et où l’on se demande soudain mais qui soigne qui ?
Une comédie de Flavia Coste.
Ce soir, dans son cabinet, un thérapeute fatigué s’apprête à terminer sa journée quand son dernier patient débarque… transformé. Euphorique, sûr de lui, il annonce qu’il est définitivement guéri.

Une excellente nouvelle ? Pas vraiment.
Car en quelques minutes, les rôles s’inversent le patient prend le pouvoir, le psy vacille, les certitudes s’effondrent.   .

Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

What if your therapist needed you more than you needed him? *Borderline* is a biting comedy that will have you laughing out loud—and suddenly wondering: Who’s really helping whom?
A comedy by Flavia Coste.

L’événement Spectacle Bordeline Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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