Spectacle Bordeline Café théâtre Le Flibustier Aix-en-Provence
vendredi 18 septembre 2026 · Café théâtre Le Flibustier · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Spectacle Bordeline
Du vendredi 18 au samedi 19 septembre 2026 à partir de 21h. Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 21:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-18
Et si votre psy avait plus besoin de vous que l’inverse ? Borderline, c’est une comédie mordante où l’on rit beaucoup… Et où l’on se demande soudain mais qui soigne qui ?
Une comédie de Flavia Coste.
Ce soir, dans son cabinet, un thérapeute fatigué s’apprête à terminer sa journée quand son dernier patient débarque… transformé. Euphorique, sûr de lui, il annonce qu’il est définitivement guéri.
Une excellente nouvelle ? Pas vraiment.
Car en quelques minutes, les rôles s’inversent le patient prend le pouvoir, le psy vacille, les certitudes s’effondrent. .
Café théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
What if your therapist needed you more than you needed him? *Borderline* is a biting comedy that will have you laughing out loud—and suddenly wondering: Who’s really helping whom?
A comedy by Flavia Coste.
L’événement Spectacle Bordeline Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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