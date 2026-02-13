Spectacle Salle des Fêtes Bretoncelles
samedi 13 février 2027.
Spectacle
Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles Orne
Début : 2027-02-13 20:30:00
fin : 2027-02-13
2027-02-13
Pratique à la salle des fêtes ouverture bar et animation musicale à 19h30 avec Erwan à l’orgue de barbarie.
Une organisation de la commune de Bretoncelles en partenariat avec l’association Halem Théâtre. .
Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles 61110 Orne Normandie
