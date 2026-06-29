Spectacle burlesque Les Mangeurs de lapins opus 2 Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains samedi 16 janvier 2027.

Andernos-les-Bains

Spectacle burlesque Les Mangeurs de lapins opus 2

Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 20:30:00

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

Entre clownerie, spectacle surréaliste et gags hallucinés, embarquez avec le plus burlesque et le plus déjanté des trios de music-hall et leur musicien pour un tour du monde très spécial.

Jouant délibérément avec les clichés et les codes culturels de différents pays, ils détournent les traditions et dévoilent leurs talents loufoques entre magie, travestissement et cirque.

Un spectacle inventif et généreux qui fait rire, à partager en famille.

Ces quatre mousquetaires du rire emballent la galerie grâce à leur entrain, leur savoir-faire et personnalité Le Figaro

Durée 1h45 Tout public dès 7 ans. .

Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English : Spectacle burlesque Les Mangeurs de lapins opus 2

L’événement Spectacle burlesque Les Mangeurs de lapins opus 2 Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Andernos-les-Bains