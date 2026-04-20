Palavas-les-Flots

SPECTACLE CABARET DEUX BRÉSILIENS À PARIS

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

20h

Spectacle Cabaret Deux brésiliens à Paris

Salle Bleue

Tarif 39€

Infos https://www.ticketmaster.fr/fr/artiste/2-bresiliens-a-paris/idartiste/62760

Le spectacle 2 Brésiliens à Paris pose ses valises à la Salle Bleue de Palavas-les-Flots le samedi 24 octobre 2026 à 20h. Cette production 100% Brésil, mise e n scène par Luciana Cavalcante et Philippe Lemaire, embarque le public dans un voyage carnavalesque entre samba, capoeira et

frevo, avec plumes, paillettes e t costumes flamboyants. Une soirée tout public d’une durée de 2h avec entracte. Réservez dès maintenant vos billets pour ne pas manquer ce rendez-vous coloré et festif.

Produit par ABC Brasil, le spectacle 2 Brésiliens à Paris débarque à la Salle Bleue de Palavas-les-Flots pour une soirée haute en couleurs. Sur scène, deux amoureux retracent leur histoire au cœur du grand Brésil, à

travers des chorégraphies carnavalesques extraites d’œuvres authentiques. De l’Amazonie à Rio de Janeiro, en passant par São Paulo, Bahia et Fortaleza, chaque tableau dévoile les plus beaux sites brésiliens dans un décor magistral. Ce spectacle inédit, tout public, dure 2h avec entracte.

Plumes flamboyantes, costumes luxuriants et rythmes latinos enivrants la Salle Bleue, qui attire un public venu de tout le département de l’Hérault, offre le cadre idéal pour accueillir cette revue artistique de renommée internationale. .

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

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English : SPECTACLE CABARET DEUX BRÉSILIENS À PARIS

20h

Cabaret show Two Brazilians in Paris

L’événement SPECTACLE CABARET DEUX BRÉSILIENS À PARIS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34