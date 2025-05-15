Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Spectacle Carte de séjour

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 21:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Un spectacle de François Godard.sur le parcours des migrants. Possible dès l’âge de 12 ans.

Arrivés par avion, par amour, par hasard les migrants sont tellement nombreux, tellement présents, tellement divers, qu’ils en deviennent invisibles. Leurs parcours, s’ils étaient sortis de l’imagination d’un scénariste, feraient de magnifiques romans. Mais ils sont vrais, ils sont sous nos yeux et nous ne voyons rien…

Un spectacle de François Godard.

Organisé en partenariat Festival Azilo qui se tiendra les 13 & 14 novembre 2026.

A partir de 12 ans. 0 .

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.com

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English :

A show by François Godard about the journey of migrants. Suitable for ages 12 and up.

L’événement Spectacle Carte de séjour Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg